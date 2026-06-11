ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 11.06.2026 12:27:10

Börse Zürich in Grün: SMI liegt im Plus

Börse Zürich in Grün: SMI liegt im Plus

Der SMI verzeichnet am vierten Tag der Woche Kursanstiege.

Um 12:09 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 13 557,82 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,569 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,442 Prozent schwächer bei 13 403,78 Punkten, nach 13 463,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 403,78 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 558,42 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 2,00 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 11.05.2026, einen Wert von 13 101,33 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 958,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 315,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,34 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 3,55 Prozent auf 175,05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 81,14 CHF), Novartis (+ 0,99 Prozent auf 120,22 CHF), Swiss Re (+ 0,83 Prozent auf 121,45 CHF) und Holcim (+ 0,78 Prozent auf 72,28 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-1,61 Prozent auf 696,20 CHF), Swisscom (-1,36 Prozent auf 650,50 CHF), Sika (-0,87 Prozent auf 148,30 CHF), Geberit (-0,83 Prozent auf 499,80 CHF) und Amrize (-0,80 Prozent auf 40,78 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 813 792 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 275,101 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,43 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swisscom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Swisscom AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 88,18 2,92% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 44,16 0,23% Amrize
Geberit AG (N) 541,60 -0,18% Geberit AG (N)
Holcim AG 78,44 1,61% Holcim AG
Novartis AG 131,38 2,74% Novartis AG
Partners Group AG 752,60 -2,36% Partners Group AG
Richemont 189,45 4,15% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 355,10 2,03% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 160,10 -0,40% Sika AG
Swiss Re AG 131,55 1,62% Swiss Re AG
Swisscom AG 702,00 -1,20% Swisscom AG
UBS 41,12 1,41% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 581,55 0,88%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23

Börse aktuell - Live Ticker

Neue US-Angriffe auf Iran: ATX kräftig im Plus -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag deutlich stärker. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich ebenso höher. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen