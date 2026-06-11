Börse Zürich in Grün: SMI liegt im Plus

Um 12:09 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 13 557,82 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,569 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,442 Prozent schwächer bei 13 403,78 Punkten, nach 13 463,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 403,78 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 558,42 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 2,00 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 11.05.2026, einen Wert von 13 101,33 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 958,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 315,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,34 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 3,55 Prozent auf 175,05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 81,14 CHF), Novartis (+ 0,99 Prozent auf 120,22 CHF), Swiss Re (+ 0,83 Prozent auf 121,45 CHF) und Holcim (+ 0,78 Prozent auf 72,28 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-1,61 Prozent auf 696,20 CHF), Swisscom (-1,36 Prozent auf 650,50 CHF), Sika (-0,87 Prozent auf 148,30 CHF), Geberit (-0,83 Prozent auf 499,80 CHF) und Amrize (-0,80 Prozent auf 40,78 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 813 792 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 275,101 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,43 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at