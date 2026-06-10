Börse Zürich in Grün: SMI liegt mittags im Plus

Um 12:08 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,27 Prozent auf 13 392,23 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,566 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,270 Prozent höher bei 13 392,31 Punkten, nach 13 356,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 447,93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 371,58 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,750 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der SMI bei 13 100,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 065,19 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 10.06.2025, den Wert von 12 351,89 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,09 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 78,76 CHF), Roche (+ 1,25 Prozent auf 322,80 CHF), Amrize (+ 1,10 Prozent auf 41,35 CHF), Swisscom (+ 0,69 Prozent auf 652,00 CHF) und Partners Group (+ 0,63 Prozent auf 707,40 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil UBS (-1,37 Prozent auf 37,40 CHF), Logitech (-1,16 Prozent auf 88,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,79 Prozent auf 79,88 CHF), Holcim (-0,69 Prozent auf 71,50 CHF) und Givaudan (-0,32 Prozent auf 3 137,00 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 350 813 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 278,496 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,24 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at