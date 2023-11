Börse Zürich in Grün: SMI mittags freundlich

Derzeit wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Im SMI geht es im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent aufwärts auf 10 876,02 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,203 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,060 Prozent auf 10 845,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10 851,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 10 877,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 840,90 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 1,43 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 24.10.2023, mit 10 376,81 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, erreichte der SMI einen Wert von 10 976,83 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 24.11.2022, den Stand von 11 157,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 fiel der Index bereits um 0,935 Prozent. Bei 11 616,37 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. 10 251,33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1,10 Prozent auf 1 151,50 CHF), Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 563,00 CHF), UBS (+ 0,86 Prozent auf 23,43 CHF), Zurich Insurance (+ 0,85 Prozent auf 437,50 CHF) und Swiss Re (+ 0,69 Prozent auf 102,70 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Richemont (-1,45 Prozent auf 111,90 CHF), Lonza (-0,63 Prozent auf 349,50 CHF), Swisscom (-0,15 Prozent auf 515,40 CHF), Nestlé (-0,12 Prozent auf 100,22 CHF) und Logitech (-0,03 Prozent auf 74,92 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 302 945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 269,168 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,77 zu Buche schlagen. Mit 6,44 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

