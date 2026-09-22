ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Bewegung
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22.09.2026 12:26:55
Börse Zürich in Grün: SMI mittags freundlich
Am Dienstag bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,32 Prozent stärker bei 14 001,06 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,564 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,162 Prozent auf 13 979,22 Punkte an der Kurstafel, nach 13 956,58 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 009,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 886,74 Punkten.
So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 14 456,98 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 13 848,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der SMI einen Stand von 12 126,14 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,69 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.
SMI-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 3,07 Prozent auf 87,22 CHF), Geberit (+ 3,01 Prozent auf 547,60 CHF), Amrize (+ 2,96 Prozent auf 32,40 CHF), Sika (+ 2,40 Prozent auf 189,95 CHF) und Galderma (+ 2,33 Prozent auf 165,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Zurich Insurance (-1,20 Prozent auf 594,20 CHF), Roche (-0,93 Prozent auf 361,40 CHF), Swiss Re (-0,82 Prozent auf 138,30 CHF), UBS (-0,69 Prozent auf 41,46 CHF) und Swiss Life (-0,28 Prozent auf 928,80 CHF).
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 638 671 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,643 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,16 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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