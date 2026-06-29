Börse Zürich in Grün: SMI nachmittags mit Gewinnen

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,18 Prozent fester bei 14 197,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,663 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,095 Prozent auf 14 186,15 Punkte an der Kurstafel, nach 14 172,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 199,82 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 123,64 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 29.05.2026, einen Stand von 13 542,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der SMI bei 12 570,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 980,38 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 267,65 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,26 Prozent auf 189,15 CHF), Logitech (+ 1,14 Prozent auf 79,68 CHF), Nestlé (+ 0,85 Prozent auf 84,00 CHF), Lonza (+ 0,45 Prozent auf 537,00 CHF) und Roche (+ 0,45 Prozent auf 337,50 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Holcim (-2,96 Prozent auf 72,86 CHF), Amrize (-2,70 Prozent auf 43,53 CHF), Sika (-1,04 Prozent auf 165,85 CHF), Swiss Life (-0,47 Prozent auf 883,80 CHF) und Swisscom (-0,47 Prozent auf 635,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 186 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 289,755 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,81 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at