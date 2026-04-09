Börse Zürich in Grün: SMI notiert letztendlich im Plus

Zum Handelsschluss stand im SIX-Handel ein Plus von 0,35 Prozent auf 13 159,56 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,502 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,225 Prozent auf 13 142,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13 113,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13 042,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 159,56 Punkten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 1,33 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der SMI 13 000,09 Punkte auf. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 09.01.2026, mit 13 421,82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 887,73 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,662 Prozent ein. Bei 14 063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Life (+ 1,50 Prozent auf 906,00 CHF), Swisscom (+ 1,11 Prozent auf 681,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 70,80 CHF), Swiss Re (+ 0,94 Prozent auf 133,85 CHF) und Roche (+ 0,83 Prozent auf 316,70 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Logitech (-3,43 Prozent auf 72,08 CHF), Partners Group (-0,65 Prozent auf 862,00 CHF), Holcim (-0,57 Prozent auf 69,58 CHF), Amrize (-0,56 Prozent auf 44,76 CHF) und Lonza (-0,47 Prozent auf 506,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 375 625 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 268,280 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at