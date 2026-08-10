Börse Zürich in Grün: SMI stärker

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Der SMI klettert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,35 Prozent auf 14 595,75 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,686 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,202 Prozent auf 14 574,32 Punkte an der Kurstafel, nach 14 544,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 623,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 545,64 Zählern.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 235,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 13 100,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der SMI auf 11 866,85 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,18 Prozent. Bei 14 656,05 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Alcon (+ 1,85 Prozent auf 58,40 CHF), Richemont (+ 1,79 Prozent auf 198,95 CHF), Logitech (+ 1,42 Prozent auf 85,86 CHF), Roche (+ 0,84 Prozent auf 370,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,71 Prozent auf 82,34 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Nestlé (-1,00 Prozent auf 80,40 CHF), Geberit (-0,78 Prozent auf 557,00 CHF), Swisscom (-0,72 Prozent auf 624,50 CHF), Partners Group (-0,44 Prozent auf 729,20 CHF) und Givaudan (-0,36 Prozent auf 3 357,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 147 430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 312,813 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,24 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at