Börse Zürich in Grün: SMI steigt am Nachmittag

So bewegt sich der SMI am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag steigt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,13 Prozent auf 12 867,90 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,476 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,141 Prozent leichter bei 12 832,63 Punkten in den Dienstagshandel, nach 12 850,73 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 12 948,65 Punkte, das Tagestief hingegen 12 819,39 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der SMI bei 12 234,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der SMI einen Stand von 12 088,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 829,24 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,70 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,00 Prozent auf 92,68 CHF), Holcim (+ 1,44 Prozent auf 76,18 CHF), Novartis (+ 1,11 Prozent auf 105,42 CHF), Roche (+ 0,97 Prozent auf 312,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,84 Prozent auf 57,70 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Swisscom (-1,66 Prozent auf 563,00 CHF), Nestlé (-1,47 Prozent auf 78,88 CHF), Sonova (-1,03 Prozent auf 201,30 CHF), Partners Group (-0,74 Prozent auf 936,00 CHF) und Lonza (-0,72 Prozent auf 551,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 097 110 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 262,086 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,41 erwartet. Zurich Insurance-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,02 Prozent gelockt.

