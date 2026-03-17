Börse Zürich in Grün: SMI verbucht am Mittag Zuschläge

Um 12:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,62 Prozent auf 12 961,92 Punkte an der SMI-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,547 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,325 Prozent auf 12 840,31 Punkte an der Kurstafel, nach 12 882,20 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 12 837,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 961,92 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat, am 17.02.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 752,84 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 17.12.2025, einen Wert von 13 028,62 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 17.03.2025, einen Stand von 13 058,12 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,15 Prozent. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 685,18 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 2,38 Prozent auf 133,10 CHF), Sika (+ 1,98 Prozent auf 136,40 CHF), Logitech (+ 1,78 Prozent auf 75,60 CHF), Partners Group (+ 1,51 Prozent auf 820,20 CHF) und Amrize (+ 1,22 Prozent auf 44,09 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Alcon (-1,05 Prozent auf 60,52 CHF), Kühne + Nagel International (-0,81 Prozent auf 171,20 CHF), Richemont (-0,54 Prozent auf 137,15 CHF), Lonza (-0,25 Prozent auf 481,10 CHF) und Geberit (-0,21 Prozent auf 558,60 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 983 928 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 283,189 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at