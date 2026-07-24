Börse Zürich in Grün: SMI verbucht schlussendlich Gewinne

Am Freitag tendierte der SMI via SIX letztendlich 0,79 Prozent stärker bei 14 327,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,665 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,209 Prozent fester bei 14 244,69 Punkten, nach 14 214,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 242,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 362,60 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,551 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 117,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der SMI einen Wert von 13 169,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, lag der SMI noch bei 12 045,78 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,15 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,92 Prozent auf 85,96 CHF), Alcon (+ 1,90 Prozent auf 55,74 CHF), Nestlé (+ 1,74 Prozent auf 80,67 CHF), Roche (+ 1,60 Prozent auf 355,10 CHF) und Amrize (+ 1,59 Prozent auf 40,24 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Novartis (-0,60 Prozent auf 126,90 CHF), Swisscom (-0,40 Prozent auf 622,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,10 Prozent auf 204,60 CHF), UBS (+ 0,17 Prozent auf 42,31 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,18 Prozent auf 80,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 501 441 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 284,369 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at