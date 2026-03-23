Börse Zürich in Grün: SMI verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

Am ersten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Montag erhöhte sich der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,56 Prozent auf 12 389,68 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,477 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,81 Prozent auf 12 097,52 Punkte an der Kurstafel, nach 12 320,99 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 12 533,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 053,51 Punkten lag.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Der SMI lag noch vor einem Monat, am 23.02.2026, bei 13 871,06 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 23.12.2025, mit 13 242,80 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 13 075,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 6,47 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 5,06 Prozent auf 137,00 CHF), Amrize (+ 3,27 Prozent auf 43,24 CHF), Geberit (+ 1,94 Prozent auf 535,80 CHF), Logitech (+ 1,52 Prozent auf 70,96 CHF) und Partners Group (+ 1,49 Prozent auf 805,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Nestlé (-1,33 Prozent auf 74,85 CHF), Givaudan (-0,82 Prozent auf 2 656,00 CHF), Zurich Insurance (-0,67 Prozent auf 537,20 CHF), Swiss Life (-0,24 Prozent auf 821,80 CHF) und Swiss Re (-0,16 Prozent auf 127,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 875 730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 262,934 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at