Börse Zürich in Grün: SMI zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,96 Prozent fester bei 13 592,50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,569 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,442 Prozent auf 13 403,78 Punkte an der Kurstafel, nach 13 463,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 635,13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 403,78 Zählern.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 2,26 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 11.05.2026, den Wert von 13 101,33 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 11.03.2026, einen Wert von 12 958,59 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Wert von 12 315,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2,61 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 3,11 Prozent auf 174,30 CHF), Novartis (+ 2,34 Prozent auf 121,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 81,20 CHF), Roche (+ 0,99 Prozent auf 327,10 CHF) und Swiss Re (+ 0,95 Prozent auf 121,60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-2,20 Prozent auf 692,00 CHF), Logitech (-1,65 Prozent auf 86,84 CHF), Amrize (-1,31 Prozent auf 40,57 CHF), Swisscom (-1,29 Prozent auf 651,00 CHF) und Sika (-1,27 Prozent auf 147,70 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 531 512 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 275,101 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,43 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at