Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SMI-Entwicklung
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17.04.2026 17:58:56
Börse Zürich in Grün: SMI zum Ende des Freitagshandels im Plus
Der SMI notierte im SIX-Handel letztendlich um 1,92 Prozent fester bei 13 426,72 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,554 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,166 Prozent höher bei 13 194,99 Punkten, nach 13 173,17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 426,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 190,81 Punkten erreichte.
SMI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 2,56 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der SMI einen Stand von 12 962,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 413,59 Punkten gehandelt. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, bei 11 660,96 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,35 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 4,38 Prozent auf 157,20 CHF), Richemont (+ 4,37 Prozent auf 160,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,20 Prozent auf 75,48 CHF), Geberit (+ 3,39 Prozent auf 560,40 CHF) und Partners Group (+ 3,38 Prozent auf 949,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swisscom (-1,21 Prozent auf 650,50 CHF), Nestlé (+ 0,36 Prozent auf 79,02 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,65 Prozent auf 185,65 CHF), Zurich Insurance (+ 0,76 Prozent auf 559,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,80 Prozent auf 131,55 CHF).
Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 330 436 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,251 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder
Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|81,72
|4,61%
|Geberit AG (N)
|608,00
|3,58%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|200,90
|0,98%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,98
|0,97%
|Partners Group AG
|1 034,00
|4,47%
|Richemont
|172,85
|4,54%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|346,14
|2,10%
|Sika AG
|170,25
|4,83%
|Swiss Re AG
|142,45
|0,42%
|Swisscom AG
|705,00
|-0,70%
|UBS
|37,11
|2,03%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|606,00
|0,23%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 426,72
|1,92%
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