Börse Zürich in Grün: SMI zum Handelsende freundlich

Am Donnerstag notierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,47 Prozent höher bei 10 644,99 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,176 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,129 Prozent höher bei 10 608,73 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 595,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 10 585,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 691,05 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,461 Prozent nach oben. Der SMI wurde vor einem Monat, am 09.10.2023, mit 10 822,24 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, wurde der SMI mit 11 081,54 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, stand der SMI noch bei 10 904,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 fiel der Index bereits um 3,04 Prozent. 11 616,37 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 251,33 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,71 Prozent auf 32,45 CHF), Partners Group (+ 2,24 Prozent auf 1 051,50 CHF), Geberit (+ 2,13 Prozent auf 465,30 CHF), Givaudan (+ 1,53 Prozent auf 3 110,00 CHF) und Lonza (+ 1,44 Prozent auf 339,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Novartis (-0,68 Prozent auf 84,30 CHF), Zurich Insurance (-0,37 Prozent auf 432,00 CHF), Swiss Re (-0,34 Prozent auf 98,36 CHF), UBS (-0,27 Prozent auf 22,29 CHF) und Roche (-0,02 Prozent auf 238,10 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 917 818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 267,650 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,79 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at