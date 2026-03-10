Börse Zürich in Grün: SMI zum Handelsstart mit Kursplus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Dienstagmorgen fort.

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 09:10 Uhr via SIX 1,27 Prozent höher bei 13 165,49 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,581 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 13 211,35 Zählern und damit 1,63 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 000,09 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 180,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 097,90 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.02.2026, wurde der SMI auf 13 518,22 Punkte taxiert. Der SMI stand vor drei Monaten, am 10.12.2025, bei 12 921,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, notierte der SMI bei 13 013,45 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,618 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 685,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 3,43 Prozent auf 143,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,37 Prozent auf 67,48 CHF), Holcim (+ 3,26 Prozent auf 65,96 CHF), UBS (+ 3,11 Prozent auf 30,54 CHF) und Amrize (+ 2,90 Prozent auf 45,46 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Novartis (-1,53 Prozent auf 123,38 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 724,50 CHF), Partners Group (+ 0,15 Prozent auf 813,20 CHF), Logitech (+ 0,70 Prozent auf 71,76 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,71 Prozent auf 171,10 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 597 356 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 292,322 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,26 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,15 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

