Börse Zürich in Grün: SMI zum Start auf grünem Terrain

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Um 09:12 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 13 381,16 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,605 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,411 Prozent höher bei 13 360,03 Punkten, nach 13 305,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 13 385,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 352,80 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Wert von 13 136,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, notierte der SMI bei 13 834,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 198,18 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,01 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 4,24 Prozent auf 101,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,10 Prozent auf 187,00 CHF), Holcim (+ 1,84 Prozent auf 77,54 CHF), Partners Group (+ 1,73 Prozent auf 837,00 CHF) und Sika (+ 1,61 Prozent auf 151,40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swiss Re (-1,51 Prozent auf 114,35 CHF), Alcon (-0,31 Prozent auf 51,56 CHF), Roche (-0,19 Prozent auf 316,80 CHF), Zurich Insurance (-0,18 Prozent auf 550,80 CHF) und Nestlé (-0,08 Prozent auf 77,81 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 624 997 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 286,649 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,09 zu Buche schlagen. Mit 6,01 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at