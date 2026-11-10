Börse Zürich in Grün: SMI zum Start des Dienstagshandels in Grün

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,68 Prozent stärker bei 15 048,33 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,706 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,668 Prozent auf 15 046,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14 946,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 057,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 031,77 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 13 787,40 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 14 633,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12 455,20 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,60 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 092,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,97 Prozent auf 80,70 CHF), Richemont (+ 1,93 Prozent auf 174,10 CHF), Partners Group (+ 1,78 Prozent auf 685,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,78 Prozent auf 69,82 CHF) und UBS (+ 1,75 Prozent auf 40,66 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Givaudan (-0,44 Prozent auf 4 047,00 CHF), Galderma (+ 0,00 Prozent auf 190,65 CHF), Sandoz (+ 0,12 Prozent auf 84,56 CHF), Roche (+ 0,15 Prozent auf 401,70 CHF) und Novartis (+ 0,25 Prozent auf 133,80 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 218 370 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 337,716 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,70 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at