Börse Zürich in Grün: SMI zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Der SMI bleibt auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,37 Prozent auf 10 362,13 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,163 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,525 Prozent auf 10 377,86 Punkte an der Kurstafel, nach 10 323,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 383,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 359,63 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der SMI bei 10 963,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 317,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wurde der SMI auf 10 772,37 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 5,62 Prozent. Bei 11 616,37 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 251,33 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 1,01 Prozent auf 56,08 CHF), Sika (+ 0,84 Prozent auf 215,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,83 Prozent auf 242,60 CHF), Sonova (+ 0,72 Prozent auf 211,00 CHF) und Roche (+ 0,69 Prozent auf 239,40 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Lonza (-0,57 Prozent auf 312,80 CHF), UBS (-0,52 Prozent auf 21,10 CHF), Givaudan (-0,23 Prozent auf 3 019,00 CHF), Logitech (-0,14 Prozent auf 69,80 CHF) und Nestlé (+ 0,13 Prozent auf 97,59 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 114 701 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 264,426 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent an der Spitze im Index.

