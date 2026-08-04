Börse Zürich in Grün: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen

Anleger in Zürich schicken den SMI am Morgen erneut ins Plus.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 14 424,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,665 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,322 Prozent fester bei 14 418,05 Punkten, nach 14 371,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 408,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 434,47 Punkten.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SMI bei 14 424,24 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Stand von 13 003,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der SMI noch bei 11 818,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,89 Prozent. Bei 14 656,05 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,20 Prozent auf 81,84 CHF), UBS (+ 1,32 Prozent auf 43,11 CHF), Holcim (+ 1,28 Prozent auf 72,72 CHF), Amrize (+ 1,25 Prozent auf 41,38 CHF) und Partners Group (+ 1,04 Prozent auf 701,20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Richemont (-0,69 Prozent auf 193,05 CHF), Nestlé (-0,43 Prozent auf 80,42 CHF), Zurich Insurance (-0,26 Prozent auf 613,80 CHF), Swiss Re (-0,26 Prozent auf 135,35 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,25 Prozent auf 202,10 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 334 352 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 301,760 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 6,59 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at