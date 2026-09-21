ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Kursentwicklung im Fokus
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21.09.2026 12:26:51
Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SLI mittags
Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 1,26 Prozent stärker bei 2 243,39 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,746 Prozent auf 2 231,90 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,38 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 243,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 227,99 Punkten.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Der SLI wies vor einem Monat, am 21.08.2026, einen Wert von 2 310,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 2 215,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 1 994,13 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4,30 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 5,70 Prozent auf 228,00 CHF), VAT (+ 3,92 Prozent auf 636,20 CHF), Givaudan (+ 3,26 Prozent auf 3 355,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,15 Prozent auf 82,54 CHF) und Logitech (+ 2,89 Prozent auf 85,46 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Helvetia Baloise (-0,54 Prozent auf 220,20 CHF), Geberit (-0,45 Prozent auf 536,60 CHF), Holcim (-0,41 Prozent auf 67,28 CHF), Swiss Re (-0,14 Prozent auf 138,55 CHF) und Sandoz (+ 0,12 Prozent auf 68,70 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 382 272 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 300,430 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,16 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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