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Kursentwicklung im Fokus 21.09.2026 12:26:51

Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SLI mittags

Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SLI mittags

Der SLI verzeichnet am Montagmittag Kursgewinne.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 1,26 Prozent stärker bei 2 243,39 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,746 Prozent auf 2 231,90 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 243,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 227,99 Punkten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Der SLI wies vor einem Monat, am 21.08.2026, einen Wert von 2 310,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 2 215,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 1 994,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4,30 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 5,70 Prozent auf 228,00 CHF), VAT (+ 3,92 Prozent auf 636,20 CHF), Givaudan (+ 3,26 Prozent auf 3 355,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,15 Prozent auf 82,54 CHF) und Logitech (+ 2,89 Prozent auf 85,46 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Helvetia Baloise (-0,54 Prozent auf 220,20 CHF), Geberit (-0,45 Prozent auf 536,60 CHF), Holcim (-0,41 Prozent auf 67,28 CHF), Swiss Re (-0,14 Prozent auf 138,55 CHF) und Sandoz (+ 0,12 Prozent auf 68,70 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 382 272 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 300,430 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,16 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Givaudan AG 3 575,00 4,05% Givaudan AG
Helvetia Baloise Holding AG 233,20 -0,43% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 71,30 -0,17% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 241,60 6,10% Kühne + Nagel International AG (KN)
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Partners Group AG 658,80 1,70% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,00 1,48% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 72,42 -0,14% Sandoz
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UBS 44,60 1,57% UBS
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