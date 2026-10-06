Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SMI aktuell

Am Dienstag geht es im SMI um 12:08 Uhr via SIX um 1,10 Prozent auf 13 854,11 Punkte nach oben. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,565 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,572 Prozent stärker bei 13 781,93 Punkten, nach 13 703,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13 779,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 903,62 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 14 395,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14 302,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12 551,36 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 2,82 Prozent auf 591,00 CHF), Sika (+ 2,51 Prozent auf 179,40 CHF), Sandoz (+ 1,77 Prozent auf 71,24 CHF), Givaudan (+ 1,72 Prozent auf 3 439,00 CHF) und Amrize (+ 1,57 Prozent auf 31,14 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Swiss Re (-0,11 Prozent auf 141,25 CHF), Logitech (+ 0,00 Prozent auf 84,50 CHF), Richemont (+ 0,34 Prozent auf 175,25 CHF), Swiss Life (+ 0,47 Prozent auf 902,60 CHF) und Partners Group (+ 0,56 Prozent auf 608,60 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 717 049 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 296,952 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 7,44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at