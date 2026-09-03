Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SPI mittags

Der SPI zeigt sich am vierten Tag der Woche kaum verändert.

Um 12:09 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 20 207,19 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,466 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,050 Prozent leichter bei 20 173,69 Punkten, nach 20 183,85 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 20 136,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 224,47 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,153 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der SPI bei 20 208,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, stand der SPI bei 18 739,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16 890,31 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,77 Prozent zu. Bei 20 636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 5,00 Prozent auf 0,63 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3,75 Prozent auf 16,06 CHF), Implenia (+ 3,26 Prozent auf 66,50 CHF), TX Group (+ 3,19 Prozent auf 168,00 CHF) und ams-OSRAM (+ 3,19 Prozent auf 17,47 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil BioVersys (-4,96 Prozent auf 26,80 CHF), Addex Therapeutics (-4,44 Prozent auf 0,03 CHF), SHL Telemedicine (-4,21 Prozent auf 1,03 CHF), IVF HARTMANN (-4,20 Prozent auf 125,50 CHF) und Peach Property Group (-3,82 Prozent auf 5,04 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 442 194 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 302,528 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at