Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SPI aktuell

Um 12:09 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0,48 Prozent auf 19 855,29 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,413 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,214 Prozent stärker bei 19 802,41 Punkten, nach 19 760,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 19 858,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 685,98 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der SPI bei 20 317,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19 570,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der SPI mit 16 823,86 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,84 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 12,50 Prozent auf 0,72 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,11 Prozent auf 0,02 CHF), Adval Tech (+ 6,97 Prozent auf 43,00 CHF), Rieter (+ 6,38 Prozent auf 2,50 CHF) und LEM (+ 5,40 Prozent auf 625,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Newron PharmaceuticalsAz (-4,63 Prozent auf 10,72 CHF), BVZ (-3,64 Prozent auf 1 590,00 CHF), Groupe Minoteries SA (-3,51 Prozent auf 220,00 CHF), Kudelski (-3,08 Prozent auf 1,26 CHF) und Varia US Properties (-2,81 Prozent auf 12,10 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 638 671 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 308,406 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at