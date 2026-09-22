UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 22.09.2026 12:26:55

Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SPI aktuell

Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SPI aktuell

Der SPI verzeichnet am Mittag Kursanstiege.

Um 12:09 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0,48 Prozent auf 19 855,29 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,413 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,214 Prozent stärker bei 19 802,41 Punkten, nach 19 760,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 19 858,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 685,98 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der SPI bei 20 317,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19 570,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der SPI mit 16 823,86 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,84 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 12,50 Prozent auf 0,72 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,11 Prozent auf 0,02 CHF), Adval Tech (+ 6,97 Prozent auf 43,00 CHF), Rieter (+ 6,38 Prozent auf 2,50 CHF) und LEM (+ 5,40 Prozent auf 625,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Newron PharmaceuticalsAz (-4,63 Prozent auf 10,72 CHF), BVZ (-3,64 Prozent auf 1 590,00 CHF), Groupe Minoteries SA (-3,51 Prozent auf 220,00 CHF), Kudelski (-3,08 Prozent auf 1,26 CHF) und Varia US Properties (-2,81 Prozent auf 12,10 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 638 671 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 308,406 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

mehr Analysen
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,02 4,63% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 45,80 7,01% Adval Tech AG
ASMALLWORLD AG 0,66 13,91% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 207,00 0,84% Barry Callebaut AG (N)
BVZ AG 1 590,00 -3,64% BVZ AG
Curatis AG 19,45 5,14% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,18 0,00% EvoNext Holdings AG
Groupe Minoteries SA 220,00 -3,51% Groupe Minoteries SA
Kudelski S.A. (I) 1,34 -0,74% Kudelski S.A. (I)
LEM S.A. 668,00 6,03% LEM S.A.
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 11,25 -5,46% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Rieter AG (N) 2,70 8,87% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 395,60 0,15% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 43,84 -1,35% UBS
Varia US Properties 12,10 -2,81% Varia US Properties

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 868,02 0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX markiert neuen Höchststand -- DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Dienstag zu. Die Aktienmärkte in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen