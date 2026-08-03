Börse Zürich in Grün: So steht der SPI am Nachmittag

Der SPI klettert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,29 Prozent auf 20 218,67 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,492 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 20 217,07 Zählern und damit 0,277 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 161,16 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 20 277,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 180,49 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Der SPI wurde vor einem Monat, am 03.07.2026, mit 20 326,79 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 18 551,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, den Stand von 16 525,39 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,83 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20 491,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 14,96 Prozent auf 0,23 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 7,56 Prozent auf 20,35 CHF), Clariant (+ 5,96 Prozent auf 9,70 CHF), Curatis (+ 5,39 Prozent auf 21,50 CHF) und SIG Group (+ 5,38 Prozent auf 15,48 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Idorsia (-9,48 Prozent auf 5,54 CHF), Addex Therapeutics (-4,76 Prozent auf 0,04 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-4,22 Prozent auf 283,50 CHF), Schlatter Industries (-3,78 Prozent auf 17,80 CHF) und IVF HARTMANN (-3,53 Prozent auf 123,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Idorsia-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 907 749 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 306,026 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at