Börse Zürich in Grün: SPI am Nachmittag in der Gewinnzone

Wenig Veränderung ist am Montagnachmittag in Zürich zu beobachten.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,06 Prozent auf 18 196,67 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,343 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,021 Prozent fester bei 18 189,86 Punkten in den Handel, nach 18 186,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 144,76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 218,91 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, mit 17 652,88 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 631,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Wert von 15 463,80 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 236,55 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Xlife Sciences (+ 5,37 Prozent auf 25,50 CHF), IVF HARTMANN (+ 5,11 Prozent auf 144,00 CHF), Curatis (+ 4,76 Prozent auf 12,10 CHF), Montana Aerospace (+ 3,68 Prozent auf 28,15 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,17 Prozent auf 24,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Perrot Duval SA (-10,00 Prozent auf 45,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,04 Prozent auf 7,55 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,96 Prozent auf 2,08 CHF), Carlo Gavazzi (-4,73 Prozent auf 161,00 CHF) und AEVIS VICTORIA SA (-2,57 Prozent auf 13,25 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 313 079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 289,040 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

