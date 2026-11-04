SPI

21 085,19
-72,53
-0,34 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index-Bewegung 04.11.2026 17:58:45

Börse Zürich in Grün: SPI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Börse Zürich in Grün: SPI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Schlussendlich wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Mittwoch tendierte der SPI via SIX zum Handelsende 1,73 Prozent fester bei 21 157,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,649 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,036 Prozent auf 20 804,97 Punkte an der Kurstafel, nach 20 797,40 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20 749,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 21 180,93 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 2,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 19 397,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bewegte sich der SPI bei 20 339,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17 036,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,98 Prozent aufwärts. Bei 21 180,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Meier Tobler (+ 18,97 Prozent auf 45,15 CHF), Logitech (+ 8,72 Prozent auf 83,02 CHF), Barry Callebaut (+ 8,58 Prozent auf 1 303,00 CHF), GAM (+ 8,20 Prozent auf 0,07 CHF) und Straumann (+ 6,28 Prozent auf 107,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ams-OSRAM (-6,84 Prozent auf 16,75 CHF), Comet (-6,41 Prozent auf 318,40 CHF), WISeQey (-6,13 Prozent auf 7,04 USD), INFICON (-5,54 Prozent auf 163,60 CHF) und VAT (-4,96 Prozent auf 539,80 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 7 282 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 352,663 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 8,20 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 15,60 -0,32% ams-OSRAM AG
Barry Callebaut AG (N) 1 403,00 -0,50% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,70 1,32% Bellevue AG
Comet Holding AG 322,60 -0,19% Comet Holding AG
EvoNext Holdings AG 2,55 -1,92% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,05 -8,47% GAM AG
INFICON HOLDING AG 164,60 0,98% INFICON HOLDING AG
Logitech S.A. 87,58 -0,11% Logitech S.A.
Meier Tobler 47,00 -3,29% Meier Tobler
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 427,20 -0,70% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Straumann Holding AG 114,30 -0,22% Straumann Holding AG
UBS 43,20 -0,07% UBS
VAT 546,80 -2,01% VAT
WISeQey 6,52 -3,98% WISeQey

Indizes in diesem Artikel

SPI 21 085,19 -0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein
An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung. Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen