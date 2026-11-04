Börse Zürich in Grün: SPI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Schlussendlich wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Mittwoch tendierte der SPI via SIX zum Handelsende 1,73 Prozent fester bei 21 157,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,649 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,036 Prozent auf 20 804,97 Punkte an der Kurstafel, nach 20 797,40 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20 749,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 21 180,93 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 2,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 19 397,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bewegte sich der SPI bei 20 339,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17 036,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,98 Prozent aufwärts. Bei 21 180,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Meier Tobler (+ 18,97 Prozent auf 45,15 CHF), Logitech (+ 8,72 Prozent auf 83,02 CHF), Barry Callebaut (+ 8,58 Prozent auf 1 303,00 CHF), GAM (+ 8,20 Prozent auf 0,07 CHF) und Straumann (+ 6,28 Prozent auf 107,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ams-OSRAM (-6,84 Prozent auf 16,75 CHF), Comet (-6,41 Prozent auf 318,40 CHF), WISeQey (-6,13 Prozent auf 7,04 USD), INFICON (-5,54 Prozent auf 163,60 CHF) und VAT (-4,96 Prozent auf 539,80 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 7 282 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 352,663 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 8,20 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at