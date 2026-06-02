Börse Zürich in Grün: SPI bewegt sich im Plus

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 0,39 Prozent auf 18 910,80 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,425 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,391 Prozent höher bei 18 910,59 Punkten in den Handel, nach 18 837,00 Punkten am Vortag.

Bei 18 961,68 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 883,52 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 18 551,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der SPI einen Stand von 19 027,83 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Wert von 16 814,76 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Klingelnberg (+ 13,90 Prozent auf 12,70 CHF), ams-OSRAM (+ 6,85 Prozent auf 20,60 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,34 Prozent auf 5,70 CHF), SoftwareONE (+ 6,26 Prozent auf 9,26 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,88 Prozent auf 0,09 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ASMALLWORLD (-6,98 Prozent auf 0,60 CHF), Clariant (-5,35 Prozent auf 7,60 CHF), BVZ (-4,76 Prozent auf 1 600,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,96 Prozent auf 53,40 CHF) und Avolta (ex Dufry) (-3,85 Prozent auf 45,98 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 059 291 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 293,003 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at