SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|SPI-Marktbericht
|
08.04.2026 15:59:11
Börse Zürich in Grün: SPI fester
Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 2,74 Prozent fester bei 18 344,09 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,319 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,46 Prozent auf 18 115,28 Punkte an der Kurstafel, nach 17 855,12 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SPI betrug 18 503,27 Punkte, das Tagestief hingegen 18 115,28 Zähler.
So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 1,20 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, lag der SPI bei 18 099,81 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Stand von 18 407,20 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 15 203,01 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,558 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SPI-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Molecular Partners (+ 14,00 Prozent auf 3,42 CHF), ASMALLWORLD (+ 12,28 Prozent auf 0,64 CHF), DocMorris (+ 11,16 Prozent auf 5,36 CHF), Forbo International (+ 9,59 Prozent auf 766,00 CHF) und OC Oerlikon (+ 9,12 Prozent auf 3,47 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen SHL Telemedicine (-9,33 Prozent auf 0,95 CHF), Evolva (-6,29 Prozent auf 0,83 CHF), Varia US Properties (-3,85 Prozent auf 15,00 CHF), BVZ (-2,60 Prozent auf 1 500,00 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2,52 Prozent auf 14,70 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 720 744 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 286,616 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick
Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu SHL Telemedicine
Aktien in diesem Artikel
|ASMALLWORLD AG
|0,55
|-19,26%
|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|15,36
|0,26%
|BVZ AG
|1 520,00
|-1,94%
|Curatis AG
|23,60
|0,00%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|5,88
|3,07%
|Evolva Holding AG
|0,89
|-1,11%
|Forbo International S.A. (N)
|790,00
|-4,24%
|mobilezone ag
|16,50
|0,12%
|Molecular Partners AG
|3,44
|-5,49%
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,75
|-0,53%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|352,60
|-0,23%
|SHL Telemedicine
|0,96
|-8,76%
|UBS
|34,92
|-1,30%
|Varia US Properties
|15,20
|-1,62%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 240,57
|-0,43%