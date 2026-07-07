Börse Zürich in Grün: SPI in Grün

Am Dienstag erhöht sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,31 Prozent auf 20 230,01 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,524 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,036 Prozent leichter bei 20 159,74 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 166,93 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20 156,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 245,48 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 18 926,39 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Wert von 17 855,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bewegte sich der SPI bei 16 603,97 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,90 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Medartis (+ 11,24 Prozent auf 94,00 CHF), Perrot Duval SA (+ 11,11 Prozent auf 50,00 CHF), Carlo Gavazzi (+ 6,21 Prozent auf 154,00 CHF), BB Biotech (+ 3,00 Prozent auf 51,50 CHF) und Barry Callebaut (+ 2,68 Prozent auf 1 187,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen GAM (-11,43 Prozent auf 0,06 CHF), INFICON (-6,36 Prozent auf 164,80 CHF), ASMALLWORLD (-6,35 Prozent auf 0,59 CHF), Comet (-6,06 Prozent auf 362,60 CHF) und Huber + Suhner (-5,84 Prozent auf 196,80 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 011 028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 299,004 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at