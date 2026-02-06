Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich im Aufwind

Letztendlich stand im SIX-Handel ein Plus von 0,30 Prozent auf 18 638,05 Punkte an der SPI-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,462 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,526 Prozent auf 18 485,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 583,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 657,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 422,30 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 2,34 Prozent zu. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 06.01.2026, den Stand von 18 352,40 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 16 989,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 757,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,17 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 708,70 Punkten. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 21,43 Prozent auf 51,00 CHF), LEM (+ 15,14 Prozent auf 327,00 CHF), Gurit (+ 8,29 Prozent auf 23,50 CHF), Orior (+ 6,92 Prozent auf 11,44 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 6,82 Prozent auf 7,05 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Xlife Sciences (-5,61 Prozent auf 20,20 CHF), Carlo Gavazzi (-4,09 Prozent auf 152,50 CHF), DocMorris (-3,34 Prozent auf 5,65 CHF), Ascom (-3,15 Prozent auf 5,22 CHF) und Bellevue (-2,70 Prozent auf 10,80 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 974 970 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 317,831 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Evolva-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 79,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

