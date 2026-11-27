Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Im SPI ging es im SIX-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,43 Prozent aufwärts auf 20 894,62 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,625 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,184 Prozent höher bei 20 844,00 Punkten, nach 20 805,79 Punkten am Vortag.

Bei 20 940,51 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20 822,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,91 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der SPI mit 20 599,98 Punkten berechnet. Der SPI lag vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 20 263,22 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Wert von 17 640,02 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 14,54 Prozent zu Buche. Bei 21 440,74 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Xlife Sciences (+ 8,95 Prozent auf 8,28 CHF), WISeQey (+ 8,49 Prozent auf 5,82 USD), DOTTIKON ES (+ 7,79 Prozent auf 297,50 CHF), ams-OSRAM (+ 6,83 Prozent auf 15,64 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 5,92 Prozent auf 0,13 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen GAM (-10,00 Prozent auf 0,05 CHF), Molecular Partners (-7,50 Prozent auf 2,22 CHF), EvoNext (-4,31 Prozent auf 2,00 CHF), BACHEM (-4,09 Prozent auf 64,50 CHF) und Feintool International (-1,90 Prozent auf 10,30 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 304 072 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 357,064 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at