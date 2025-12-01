Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich mit Gewinnen

Der SPI ging nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 17 660,92 Punkten aus dem Montagshandel. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,262 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,259 Prozent auf 17 607,20 Punkte an der Kurstafel, nach 17 652,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 17 607,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 695,18 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 16 982,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16 889,15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15 672,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13,81 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 695,18 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 13,57 Prozent auf 3,64 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 9,83 Prozent auf 19,44 CHF), Xlife Sciences (+ 9,83 Prozent auf 19,00 CHF), Comet (+ 7,60 Prozent auf 206,80 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 4,82 Prozent auf 65,20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen SHL Telemedicine (-25,00 Prozent auf 0,90 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-18,89 Prozent auf 146,00 CHF), ams-OSRAM (-16,01 Prozent auf 7,11 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-11,54 Prozent auf 11,50 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9,94 Prozent auf 1,45 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 396 915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 272,725 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at