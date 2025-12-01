Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Xlife Sciences Aktie

Xlife Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 01.12.2025 17:59:05

Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich mit Gewinnen

Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich mit Gewinnen

Der SPI zeigte sich letztendlich wenig verändert.

Der SPI ging nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 17 660,92 Punkten aus dem Montagshandel. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,262 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,259 Prozent auf 17 607,20 Punkte an der Kurstafel, nach 17 652,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 17 607,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 695,18 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 16 982,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16 889,15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15 672,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13,81 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 695,18 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 13,57 Prozent auf 3,64 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 9,83 Prozent auf 19,44 CHF), Xlife Sciences (+ 9,83 Prozent auf 19,00 CHF), Comet (+ 7,60 Prozent auf 206,80 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 4,82 Prozent auf 65,20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen SHL Telemedicine (-25,00 Prozent auf 0,90 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-18,89 Prozent auf 146,00 CHF), ams-OSRAM (-16,01 Prozent auf 7,11 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-11,54 Prozent auf 11,50 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9,94 Prozent auf 1,45 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 396 915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 272,725 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xlife Sciences AGmehr Nachrichten

Analysen zu Xlife Sciences AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AEVIS VICTORIA SA 13,45 -1,82% AEVIS VICTORIA SA
ams-OSRAM AG 7,35 -17,23% ams-OSRAM AG
Comet Holding AG 201,00 -0,25% Comet Holding AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 68,50 2,24% COSMO Pharmaceuticals N.V.
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 1,51 -6,79% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Idorsia AG 3,83 13,46% Idorsia AG
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 19,44 9,83% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
OC Oerlikon Corporation AG 3,35 -0,48% OC Oerlikon Corporation AG
Relief Therapeutics Holding AG 2,89 0,87% Relief Therapeutics Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 342,00 0,23% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 0,90 -25,00% SHL Telemedicine
UBS 33,17 0,82% UBS
Xlife Sciences AG 19,00 9,83% Xlife Sciences AG
Zwahlen et Mayr SA 146,00 -18,89% Zwahlen et Mayr SA

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 660,92 0,05%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:02 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
17:08 Die Top 20 der größten europäischen Banken
16:24 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen