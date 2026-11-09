Börse Zürich in Grün: SPI mittags mit Zuschlägen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,45 Prozent höher bei 20 925,37 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,646 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,114 Prozent schwächer bei 20 807,95 Punkten, nach 20 831,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 925,37 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 807,95 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der SPI-Kurs bei 19 542,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 509,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 16 974,56 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,71 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21 271,96 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Cicor Technologies (+ 9,21 Prozent auf 144,60 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,95 Prozent auf 1,06 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,58 Prozent auf 59,40 CHF), DocMorris (+ 4,42 Prozent auf 17,23 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,86 Prozent auf 5,92 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,38 Prozent auf 29,50 CHF), Addex Therapeutics (-2,88 Prozent auf 0,02 CHF), Comet (-2,82 Prozent auf 289,60 CHF), Swiss Re (-1,97 Prozent auf 148,95 CHF) und Arbonia (-1,97 Prozent auf 3,73 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 815 601 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 348,230 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at