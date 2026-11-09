SPI

20 931,49
99,73
0,48 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
SPI-Kursentwicklung 09.11.2026 12:26:55

Börse Zürich in Grün: SPI mittags mit Zuschlägen

Börse Zürich in Grün: SPI mittags mit Zuschlägen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,45 Prozent höher bei 20 925,37 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,646 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,114 Prozent schwächer bei 20 807,95 Punkten, nach 20 831,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 925,37 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 807,95 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der SPI-Kurs bei 19 542,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 509,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 16 974,56 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,71 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21 271,96 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Cicor Technologies (+ 9,21 Prozent auf 144,60 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,95 Prozent auf 1,06 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,58 Prozent auf 59,40 CHF), DocMorris (+ 4,42 Prozent auf 17,23 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,86 Prozent auf 5,92 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,38 Prozent auf 29,50 CHF), Addex Therapeutics (-2,88 Prozent auf 0,02 CHF), Comet (-2,82 Prozent auf 289,60 CHF), Swiss Re (-1,97 Prozent auf 148,95 CHF) und Arbonia (-1,97 Prozent auf 3,73 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 815 601 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 348,230 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,02 -4,85% Addex Therapeutics Ltd.
Arbonia AG 4,04 -1,94% Arbonia AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 32,90 -0,75% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1 365,00 0,29% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,46 1,36% Bellevue AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,54 5,48% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Cicor Technologies Ltd. 146,80 1,80% Cicor Technologies Ltd.
Comet Holding AG 318,20 -1,85% Comet Holding AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 64,10 3,89% COSMO Pharmaceuticals N.V.
DocMorris AG (ex Zur Rose) 18,79 3,58% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,56 0,00% EvoNext Holdings AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 444,40 1,88% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,06 4,95% SHL Telemedicine
Swiss Re AG 162,40 -2,17% Swiss Re AG
UBS 43,08 0,40% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 931,49 0,48%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen