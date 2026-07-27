Börse Zürich in Grün: SPI nachmittags auf grünem Terrain

Der SPI befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Um 15:42 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,73 Prozent aufwärts auf 20 215,63 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,489 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,851 Prozent stärker bei 20 240,51 Punkten, nach 20 069,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 20 135,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 252,69 Punkten verzeichnete.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 19 954,36 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 18 575,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der SPI einen Wert von 16 711,90 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,82 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 16,33 Prozent auf 0,18 CHF), Leonteq (+ 12,10 Prozent auf 18,72 CHF), Idorsia (+ 9,49 Prozent auf 6,75 CHF), Temenos (+ 5,50 Prozent auf 65,20 CHF) und Bellevue (+ 4,82 Prozent auf 7,40 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ASMALLWORLD (-8,94 Prozent auf 0,56 CHF), EvoNext (-5,80 Prozent auf 2,11 CHF), Calida (-3,33 Prozent auf 15,70 CHF), Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (-2,64 Prozent auf 47,90 CHF) und Addex Therapeutics (-2,33 Prozent auf 0,04 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die MindMaze Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 790 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 308,180 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at