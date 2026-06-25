Börse Zürich in Grün: SPI schließt im Plus

Schlussendlich stand im SIX-Handel ein Plus von 0,70 Prozent auf 20 050,78 Punkte an der SPI-Kurstafel. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,435 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,201 Prozent auf 19 872,33 Punkte an der Kurstafel, nach 19 912,32 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20 111,52 Punkte, das Tagestief hingegen 19 872,33 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 3,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der SPI einen Stand von 19 052,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 742,64 Punkten gehandelt. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 25.06.2025, den Wert von 16 443,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,91 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 111,52 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell EvoNext (+ 19,68 Prozent auf 2,25 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 15,89 Prozent auf 6,20 CHF), Gurit (+ 14,29 Prozent auf 38,40 CHF), Curatis (+ 8,60 Prozent auf 24,00 CHF) und Adval Tech (+ 8,18 Prozent auf 47,60 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Villars SA (-5,00 Prozent auf 570,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,76 Prozent auf 0,22 CHF), Feintool International (-4,37 Prozent auf 9,20 CHF), Medmix (-4,26 Prozent auf 7,87 CHF) und BioVersys (-3,75 Prozent auf 25,70 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 644 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 285,628 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at