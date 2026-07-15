Börse Zürich in Grün: SPI schließt im Plus

Schlussendlich stand im SIX-Handel ein Plus von 0,37 Prozent auf 20 110,33 Punkte an der SPI-Kurstafel. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,483 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,384 Prozent auf 19 959,83 Punkte an der Kurstafel, nach 20 036,70 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20 129,36 Punkte, das Tagestief hingegen 19 916,63 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0,488 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 373,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 589,84 Punkten gehandelt. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 15.07.2025, den Wert von 16 598,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,24 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell OC Oerlikon (+ 8,34 Prozent auf 4,87 CHF), Richemont (+ 6,68 Prozent auf 195,60 CHF), EvoNext (+ 4,90 Prozent auf 2,14 CHF), Peach Property Group (+ 4,82 Prozent auf 4,57 CHF) und Orior (+ 4,29 Prozent auf 16,04 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen GAM (-5,66 Prozent auf 0,06 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-5,34 Prozent auf 12,40 CHF), Adval Tech (-4,65 Prozent auf 41,00 CHF), Comet (-4,53 Prozent auf 379,60 CHF) und Idorsia (-4,29 Prozent auf 5,92 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 044 776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 289,143 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at