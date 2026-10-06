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Index-Performance im Blick 06.10.2026 09:29:15

Börse Zürich in Grün: SPI startet in der Gewinnzone

Börse Zürich in Grün: SPI startet in der Gewinnzone

Der SPI behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,82 Prozent stärker bei 19 617,04 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,416 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,552 Prozent auf 19 564,32 Punkte an der Kurstafel, nach 19 456,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 19 617,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 564,32 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 20 206,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der SPI auf 20 166,93 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 292,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell COSMO Pharmaceuticals (+ 3,59 Prozent auf 54,80 CHF), Arbonia (+ 3,49 Prozent auf 4,75 CHF), ASMALLWORLD (+ 2,56 Prozent auf 0,80 CHF), Curatis (+ 2,48 Prozent auf 16,50 CHF) und Idorsia (+ 2,28 Prozent auf 4,57 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil BioVersys (-5,20 Prozent auf 25,50 CHF), Private Equity (-4,56 Prozent auf 58,60 CHF), Kudelski (-3,57 Prozent auf 1,22 CHF), Addex Therapeutics (-3,48 Prozent auf 0,02 CHF) und StarragTornos (-2,78 Prozent auf 35,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. 237 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 303,279 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 -2,65% Addex Therapeutics Ltd.
Arbonia AG 4,82 -0,62% Arbonia AG
ASMALLWORLD AG 0,65 -12,24% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 110,00 -0,80% Barry Callebaut AG (N)
BioVersys 26,00 -3,35% BioVersys
COSMO Pharmaceuticals N.V. 56,50 -1,05% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Curatis AG 17,45 8,39% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,32 -0,85% EvoNext Holdings AG
Idorsia AG 4,66 -3,76% Idorsia AG
Kudelski S.A. (I) 1,30 3,17% Kudelski S.A. (I)
Private Equity Holding AG 64,00 3,23% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 381,60 0,05% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
StarragTornos Holding 36,50 1,39% StarragTornos Holding

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SPI 19 562,45 0,54%

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