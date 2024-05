Börse Zürich in Grün: SPI startet mit Gewinnen

Anleger in Zürich schicken den SPI aktuell erneut ins Plus.

Der SPI springt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent auf 15 138,32 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,894 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,160 Prozent auf 15 159,49 Punkte an der Kurstafel, nach 15 135,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 137,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 159,49 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 15 442,86 Punkten. Der SPI notierte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 14 897,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 15 072,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,90 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Logitech (+ 6,10 Prozent auf 77,22 CHF), Meyer Burger (+ 5,19 Prozent auf 0,01 CHF), Clariant (+ 2,46 Prozent auf 13,75 CHF), Lalique (+ 1,97 Prozent auf 31,00 CHF) und HOCHDORF (+ 1,79 Prozent auf 1,43 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Straumann (-8,21 Prozent auf 127,40 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,33 Prozent auf 0,56 CHF), APG SGA (-4,87 Prozent auf 215,00 CHF), Addex Therapeutics (-4,76 Prozent auf 0,06 CHF) und Baloise (-4,73 Prozent auf 138,90 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 30 320 375 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,246 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Im SPI verzeichnet die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at