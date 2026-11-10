Börse Zürich in Grün: SPI steigt zum Start

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch am Dienstagmorgen aufwärts.

Um 09:09 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0,60 Prozent auf 21 158,53 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,630 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,636 Prozent stärker bei 21 166,95 Punkten, nach 21 033,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 21 166,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 155,98 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der SPI bei 19 542,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 585,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der SPI mit 17 179,19 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 15,99 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 21 271,96 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 21,74 Prozent auf 1,40 CHF), WISeQey (+ 3,39 Prozent auf 7,01 USD), Compagnie Financiere Tradition (+ 3,07 Prozent auf 252,00 CHF), Montana Aerospace (+ 3,00 Prozent auf 24,05 CHF) und Swatch (N) (+ 2,70 Prozent auf 36,20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Molecular Partners (-5,43 Prozent auf 2,44 CHF), Adval Tech (-4,91 Prozent auf 42,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,33 Prozent auf 4,64 CHF) und Edisun Power Europe (-2,72 Prozent auf 71,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 218 370 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 346,109 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at