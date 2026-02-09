Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Index-Performance im Fokus
|
09.02.2026 15:59:27
Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Montagnachmittag Gewinne
Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,12 Prozent stärker bei 18 660,63 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,459 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,018 Prozent auf 18 641,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 638,05 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 690,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 624,97 Punkten.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Der SPI erreichte vor einem Monat, am 09.01.2026, einen Stand von 18 502,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SPI einen Wert von 16 974,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, mit 16 709,95 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,29 Prozent. Bei 18 708,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Zählern erreicht.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit GAM (+ 9,92 Prozent auf 0,14 CHF), Xlife Sciences (+ 8,42 Prozent auf 21,90 CHF), Idorsia (+ 8,33 Prozent auf 3,90 CHF), Carlo Gavazzi (+ 5,25 Prozent auf 160,50 CHF) und Gurit (+ 4,47 Prozent auf 24,55 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Perrot Duval SA (-17,65 Prozent auf 42,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,93 Prozent auf 6,35 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,26 Prozent auf 46,00 CHF), ASMALLWORLD (-6,90 Prozent auf 0,68 CHF) und Private Equity (-4,10 Prozent auf 58,50 CHF) unter Druck.
Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 645 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 316,650 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder
Die Evolva-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
