WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

Index-Performance im Fokus 09.02.2026 15:59:27

Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Montagnachmittag Gewinne

Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Montagnachmittag Gewinne

Kaum bewegt zeigt sich der SPI am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,12 Prozent stärker bei 18 660,63 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,459 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,018 Prozent auf 18 641,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 638,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 690,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 624,97 Punkten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 09.01.2026, einen Stand von 18 502,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SPI einen Wert von 16 974,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, mit 16 709,95 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,29 Prozent. Bei 18 708,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit GAM (+ 9,92 Prozent auf 0,14 CHF), Xlife Sciences (+ 8,42 Prozent auf 21,90 CHF), Idorsia (+ 8,33 Prozent auf 3,90 CHF), Carlo Gavazzi (+ 5,25 Prozent auf 160,50 CHF) und Gurit (+ 4,47 Prozent auf 24,55 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Perrot Duval SA (-17,65 Prozent auf 42,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,93 Prozent auf 6,35 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,26 Prozent auf 46,00 CHF), ASMALLWORLD (-6,90 Prozent auf 0,68 CHF) und Private Equity (-4,10 Prozent auf 58,50 CHF) unter Druck.

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 645 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 316,650 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die Evolva-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,74 -3,27% ASMALLWORLD AG
Carlo Gavazzi Holding AG 169,50 -2,31% Carlo Gavazzi Holding AG
Evolva Holding AG 0,85 1,19% Evolva Holding AG
GAM AG 0,14 0,29% GAM AG
Gurit Holding AG 26,40 2,92% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 7,35 6,52% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 4,35 10,87% Idorsia AG
Kudelski S.A. (I) 1,31 1,16% Kudelski S.A. (I)
Perrot Duval SA 42,00 -17,65% Perrot Duval SA
Private Equity Holding AG 64,50 -1,53% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 395,20 -0,55% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 37,22 0,22% UBS
Xlife Sciences AG 21,90 8,42% Xlife Sciences AG
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 53,50 3,88% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 643,19 0,03%

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

