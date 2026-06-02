Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Nachmittag Gewinne

Der SPI wagt sich am Dienstagnachmittagnicht aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,11 Prozent fester bei 18 858,29 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,425 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,391 Prozent auf 18 910,59 Punkte an der Kurstafel, nach 18 837,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 961,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 834,54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 551,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, lag der SPI-Kurs bei 19 027,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, notierte der SPI bei 16 814,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,38 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Klingelnberg (+ 17,94 Prozent auf 13,15 CHF), ams-OSRAM (+ 8,51 Prozent auf 20,92 CHF), EvoNext (+ 8,39 Prozent auf 1,55 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,88 Prozent auf 0,09 CHF) und Huber + Suhner (+ 5,88 Prozent auf 279,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ASMALLWORLD (-6,98 Prozent auf 0,60 CHF), Idorsia (-4,83 Prozent auf 4,18 CHF), Clariant (-4,55 Prozent auf 7,67 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,28 Prozent auf 12,52 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-3,92 Prozent auf 15,18 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 102 010 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 293,003 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at