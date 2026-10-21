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WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

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SPI im Blick 21.10.2026 15:58:45

Börse Zürich in Grün: SPI verbucht Gewinne

Börse Zürich in Grün: SPI verbucht Gewinne

Derzeit zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 0,44 Prozent auf 20 489,70 Punkte an. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,542 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,026 Prozent schwächer bei 20 393,79 Punkten, nach 20 399,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 20 489,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 344,78 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, notierte der SPI bei 19 760,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 095,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der SPI noch bei 17 360,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,32 Prozent zu Buche. 20 636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Adecco SA (+ 10,23 Prozent auf 23,28 CHF), GAM (+ 8,05 Prozent auf 0,07 CHF), EvoNext (+ 4,35) Prozent auf 2,40 CHF), LEM (+ 4,03 Prozent auf 646,00 CHF) und BELIMO (+ 3,91 Prozent auf 784,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-9,64 Prozent auf 4,50 CHF), Forbo International (-4,62 Prozent auf 908,00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-3,94 Prozent auf 31,70 CHF), Zug Estates B (-3,56 Prozent auf 2 170,00 CHF) und SHL Telemedicine (-2,90 Prozent auf 1,01 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 408 220 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 331,235 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Adecco SA 24,10 -2,82% Adecco SA
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 35,20 1,29% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1 250,00 -0,48% Barry Callebaut AG (N)
BELIMO Holding AG 820,00 -3,02% BELIMO Holding AG
Bellevue AG 7,20 1,41% Bellevue AG
EvoNext Holdings AG 2,50 -3,10% EvoNext Holdings AG
Forbo International S.A. (N) 925,00 -6,09% Forbo International S.A. (N)
GAM AG 0,07 5,18% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 4,88 -4,31% Highlight Event and Entertainment AG
LEM S.A. 681,00 1,79% LEM S.A.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 428,60 0,19% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,01 -5,61% SHL Telemedicine
UBS 41,90 -1,60% UBS
Zug Estates AG (B) 2 200,00 -1,35% Zug Estates AG (B)

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 455,75 -0,27%

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