Am Mittwoch tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,74 Prozent fester bei 20 844,05 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,632 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20 868,70 Zählern und damit 0,856 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 691,48 Punkte).

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 20 808,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 910,98 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 20 387,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 421,31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 542,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,26 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 21 440,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 16,05 Prozent auf 14,03 CHF), Swatch (N) (+ 5,77 Prozent auf 38,50 CHF), Medmix (+ 5,41 Prozent auf 10,32 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,10 Prozent auf 1,03 CHF) und Swatch (I) (+ 5,01 Prozent auf 201,30 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Stadler Rail (-7,13 Prozent auf 28,38 CHF), StarragTornos (-4,86 Prozent auf 33,30 CHF), BioVersys (-4,31 Prozent auf 22,20 CHF), Curatis (-3,59 Prozent auf 16,10 CHF) und Edisun Power Europe (-3,24 Prozent auf 71,60 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ams-OSRAM-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 327 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 352,601 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at