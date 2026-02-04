Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsende fester

Am Mittwoch notierte der SPI via SIX zum Handelsschluss 1,04 Prozent stärker bei 18 618,55 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,438 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,267 Prozent auf 18 377,31 Punkte an der Kurstafel, nach 18 426,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 708,70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 355,65 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 2,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Stand von 18 219,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 036,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 555,62 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,06 Prozent zu. Bei 18 708,70 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 17 950,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Clariant (+ 13,26 Prozent auf 8,25 CHF), Huber + Suhner (+ 7,41 Prozent auf 168,20 CHF), Cicor Technologies (+ 7,00 Prozent auf 130,00 CHF), Rieter (+ 6,83 Prozent auf 3,68 CHF) und Adecco SA (+ 5,44 Prozent auf 22,88 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen GAM (-8,27 Prozent auf 0,12 CHF), Holcim (-7,92 Prozent auf 75,60 CHF), UBS (-6,25 Prozent auf 34,78 CHF), MCH (-5,05 Prozent auf 4,32 CHF) und Accelleron Industries (-4,75 Prozent auf 71,25 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 13 025 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 313,914 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

