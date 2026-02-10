Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart freundlich

Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Dienstag an seine positive Performance an.

Am Dienstag geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 18 718,27 Punkte aufwärts. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,469 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,054 Prozent auf 18 679,00 Punkte an der Kurstafel, nach 18 689,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 18 679,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 718,27 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 502,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, stand der SPI bei 17 179,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 767,21 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,61 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 718,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Swatch (N) (+ 2,80 Prozent auf 39,70 CHF), Swatch (I) (+ 2,68 Prozent auf 199,00 CHF), Ascom (+ 2,29 Prozent auf 5,37 CHF), Richemont (+ 2,01 Prozent auf 159,90 CHF) und Straumann (+ 1,85 Prozent auf 100,95 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil SHL Telemedicine (-6,42 Prozent auf 1,02 CHF), Evolva (-5,66 Prozent auf 0,80 CHF), GAM (-4,55 Prozent auf 0,13 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,38 Prozent auf 0,14 CHF) und Jungfraubahn (-3,82 Prozent auf 302,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI sticht die Clariant-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 167 639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 317,829 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI hat die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

