Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen

Anleger in Zürich schicken den SPI am Montag erneut ins Plus.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,19 Prozent stärker bei 20 427,13 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,568 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,111 Prozent stärker bei 20 410,51 Punkten, nach 20 387,91 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 398,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 427,13 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SPI auf 19 771,23 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20 069,67 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 348,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,98 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

SPI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Idorsia (+ 3,68 Prozent auf 4,34 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,75 Prozent auf 14,22 CHF), Schweiter Technologies (+ 2,19 Prozent auf 349,50 CHF), Roche (+ 1,86 Prozent auf 404,80 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,85 Prozent auf 231,30 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,87 Prozent auf 4,52 CHF), Addex Therapeutics (-6,19 Prozent auf 0,02 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Molecular Partners (-4,14 Prozent auf 3,01 CHF) und GAM (-3,81 Prozent auf 0,06 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 271 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 341,851 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Bellevue-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at