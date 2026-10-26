Highlight Event and Entertainment Aktie

Highlight Event and Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 26.10.2026 09:28:24

Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen

Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen

Anleger in Zürich schicken den SPI am Montag erneut ins Plus.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,19 Prozent stärker bei 20 427,13 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,568 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,111 Prozent stärker bei 20 410,51 Punkten, nach 20 387,91 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 398,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 427,13 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SPI auf 19 771,23 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20 069,67 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 348,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,98 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

SPI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Idorsia (+ 3,68 Prozent auf 4,34 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,75 Prozent auf 14,22 CHF), Schweiter Technologies (+ 2,19 Prozent auf 349,50 CHF), Roche (+ 1,86 Prozent auf 404,80 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,85 Prozent auf 231,30 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,87 Prozent auf 4,52 CHF), Addex Therapeutics (-6,19 Prozent auf 0,02 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Molecular Partners (-4,14 Prozent auf 3,01 CHF) und GAM (-3,81 Prozent auf 0,06 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 271 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 341,851 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Bellevue-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Highlight Event and Entertainment AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,02 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
Barry Callebaut AG (N) 1 262,00 1,61% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,16 1,42% Bellevue AG
EvoNext Holdings AG 2,48 -0,80% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,06 6,60% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,05 4,77% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 4,65 -0,81% Idorsia AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 252,30 2,73% Kühne + Nagel International AG (KN)
Molecular Partners AG 3,24 -2,41% Molecular Partners AG
Novartis AG 137,58 1,91% Novartis AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 435,80 -0,23% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 15,40 2,94% Santhera Pharmaceuticals AG
Schweiter Technologies AG 0,00 0,00% Schweiter Technologies AG
SHL Telemedicine 1,01 -5,61% SHL Telemedicine

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 450,41 0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen