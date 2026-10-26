Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Kursentwicklung
|
26.10.2026 09:28:24
Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen
Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,19 Prozent stärker bei 20 427,13 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,568 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,111 Prozent stärker bei 20 410,51 Punkten, nach 20 387,91 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 20 398,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 427,13 Einheiten.
So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SPI auf 19 771,23 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20 069,67 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 348,92 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,98 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.
SPI-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Idorsia (+ 3,68 Prozent auf 4,34 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,75 Prozent auf 14,22 CHF), Schweiter Technologies (+ 2,19 Prozent auf 349,50 CHF), Roche (+ 1,86 Prozent auf 404,80 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,85 Prozent auf 231,30 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,87 Prozent auf 4,52 CHF), Addex Therapeutics (-6,19 Prozent auf 0,02 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Molecular Partners (-4,14 Prozent auf 3,01 CHF) und GAM (-3,81 Prozent auf 0,06 CHF).
Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 271 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 341,851 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus
Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Bellevue-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: SPI fällt (finanzen.at)
|
22.10.26
|Verluste in Zürich: SPI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Highlight Event and Entertainment AG
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,02
|0,00%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 262,00
|1,61%
|Bellevue AG
|7,16
|1,42%
|EvoNext Holdings AG
|2,48
|-0,80%
|GAM AG
|0,06
|6,60%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,05
|4,77%
|Idorsia AG
|4,65
|-0,81%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|252,30
|2,73%
|Molecular Partners AG
|3,24
|-2,41%
|Novartis AG
|137,58
|1,91%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|435,80
|-0,23%
|Santhera Pharmaceuticals AG
|15,40
|2,94%
|Schweiter Technologies AG
|0,00
|0,00%
|SHL Telemedicine
|1,01
|-5,61%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 450,41
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.