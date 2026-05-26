Börse Zürich in Grün: SPI zum Start des Dienstagshandels im Plus

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,89 Prozent höher bei 19 222,59 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,427 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,801 Prozent höher bei 19 204,69 Punkten in den Dienstagshandel, nach 19 052,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 19 191,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 222,59 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, stand der SPI bei 18 597,51 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 26.02.2026, einen Stand von 19 151,61 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 26.05.2025, den Stand von 16 950,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,37 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,95 Prozent auf 0,09 CHF), Julius Bär (+ 3,79 Prozent auf 65,78 CHF), Ascom (+ 3,47 Prozent auf 5,97 CHF), Implenia (+ 3,38 Prozent auf 61,20 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 2,99 Prozent auf 18,60 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-8,75 Prozent auf 4,80 CHF), EvoNext (-5,51 Prozent auf 1,20 CHF), GAM (-5,31 Prozent auf 0,06 CHF), Schlatter Industries (-5,26 Prozent auf 18,00 CHF) und Groupe Minoteries SA (-4,80 Prozent auf 238,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 529 955 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 295,926 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at