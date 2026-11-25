Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,76 Prozent höher bei 20 847,87 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,632 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,856 Prozent stärker bei 20 868,70 Punkten, nach 20 691,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 20 868,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 836,77 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 20 387,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der SPI auf 20 421,31 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17 542,28 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14,28 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 21 440,74 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 6,98 Prozent auf 0,13 CHF), Medmix (+ 6,64 Prozent auf 10,44 CHF), Kudelski (+ 5,32 Prozent auf 1,39 CHF), Swatch (I) (+ 4,96 Prozent auf 201,20 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 4,65 Prozent auf 4,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil SHL Telemedicine (-4,69 Prozent auf 0,93 CHF), BioVersys (-4,31 Prozent auf 22,20 CHF), Edisun Power Europe (-3,24 Prozent auf 71,60 CHF), INFICON (-3,24 Prozent auf 143,20 CHF) und DocMorris (-2,51 Prozent auf 15,93 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 239 895 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 352,601 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 8,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at