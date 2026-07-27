Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|SPI-Performance im Fokus
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27.07.2026 09:28:42
Börse Zürich in Grün: SPI zum Start stärker
Am Montag verbucht der SPI um 09:12 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,84 Prozent auf 20 237,96 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,489 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,851 Prozent fester bei 20 240,51 Punkten, nach 20 069,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 224,26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 240,51 Zählern.
SPI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SPI mit 19 954,36 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, lag der SPI noch bei 18 575,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 16 711,90 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,94 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Idorsia (+ 4,79 Prozent auf 6,46 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 3,38 Prozent auf 48,38 CHF), Vontobel (+ 3,37 Prozent auf 82,90 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,02 Prozent auf 6,82 CHF) und Leonteq (+ 2,75 Prozent auf 17,16 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil ASMALLWORLD (-8,94 Prozent auf 0,56 CHF), Addex Therapeutics (-6,51 Prozent auf 0,04 CHF), SHL Telemedicine (-5,66 Prozent auf 1,00 CHF), Feintool International (-3,34 Prozent auf 9,26 CHF) und Calida (-2,34 Prozent auf 15,86 CHF).
Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 380 584 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 308,180 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick
Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,04
|-2,38%
|ASMALLWORLD AG
|0,57
|0,00%
|Avolta (ex Dufry)
|51,95
|3,69%
|Calida AG
|16,30
|-0,61%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|7,45
|6,43%
|Curatis AG
|23,60
|0,43%
|EvoNext Holdings AG
|2,28
|-1,72%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|10,40
|0,97%
|Idorsia AG
|7,05
|7,06%
|Leonteq AG
|18,70
|4,47%
|Logitech S.A.
|93,10
|0,22%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|389,80
|0,52%
|SHL Telemedicine
|1,00
|-5,66%
|UBS
|46,10
|1,50%
|Vontobel AG (N)
|88,20
|2,68%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 197,25
|0,64%