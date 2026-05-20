Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Index-Performance im Blick
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20.05.2026 17:58:51
Börse Zürich in Grün: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im SLI
Schlussendlich verbuchte der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,67 Prozent auf 2 136,99 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,229 Prozent tiefer bei 2 117,98 Punkten, nach 2 122,84 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 152,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 106,90 Punkten lag.
SLI-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 2,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 142,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 200,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 029,24 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,650 Prozent abwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 3,25 Prozent auf 604,40 CHF), Galderma (+ 2,97 Prozent auf 159,55 CHF), Straumann (+ 2,20) Prozent auf 88,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,08 Prozent auf 81,34 CHF) und UBS (+ 2,07 Prozent auf 36,90 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-1,58 Prozent auf 78,64 CHF), Lindt (-0,64 Prozent auf 9 300,00 CHF), Roche (-0,42 Prozent auf 328,10 CHF), Novartis (-0,42 Prozent auf 118,54 CHF) und Helvetia Baloise (-0,18 Prozent auf 217,40 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 607 442 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 279,269 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,74 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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